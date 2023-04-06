С виду обычное жилье: что скрывает дом в британском городке за 190 тысяч долларов
Источник:the Sun
Дом в Карфилле на юге Уэльса продают за почти 190 тысяч долларов. С виду это обычное жилье без каких-либо особенностей. Однако внутри есть одно любопытное помещение.
Местные агенты по недвижимости были в шоке, когда увидели, что в пристройке есть большой крытый бассейн. Хотя дом нуждается в ремонте, это все равно делает его уникальным на рынке.
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Никто не ожидал увидеть крытый бассейн
Снаружи дом смотрится так же, как многие другие. Нет ничего, что указывает на то, что он чем-то отличается от домов в долинах Южного Уэльса. Я, конечно, не ожидал найти бассейн сзади, когда впервые зашел в собственность,
– рассказывает агент по недвижимости.
Дом обманчиво просторный и точно требует полного ремонта, включая бассейн в задней пристройке. В доме есть четыре спальни и две ванные комнаты, кухня, столовая. Также есть гараж, сад и вышеупомянутая пристройка.
Жилье расположено в популярном районе Бедваса. Агенты говорят, что после ремонта с него можно получать хорошую прибыль – например, месячную арендную плату около 1 375 долларов США.