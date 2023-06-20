Дом с не менее сенсационным дизайном продают за 1,995 млн долларов. Он имеет общую площадь 324 квадратных метра, спальни – три.

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Дом окружает сказочная природа

Дом спроектировали с учетом оцепления. Участок площадью 23 акра выходит на гору Массанаттен и Северное разветвление реки Шенандоа.

Потрясающий дизайн дома был детищем архитектора из Виргинии Джима Бертона.

Современный дом был построен в 2004 году. В нем есть много дизайнерских особенностей – встроенные камины, винтовые лестницы и бетонные столешницы. План этажа также включает в себя кухню-столовую с нестандартными шкафами и высококачественной техникой.

Природа стучит в каждый уголок / Фото Realtor

"Дом расположен на краю долины Массанаттен. Среди преимуществ – лесистая местность с видами на горы в сочетании с открытым полем и рекой", – говорит агент по листингу Рон Мангас.

Кроме главного дома в стоимость входит гостевой коттедж с одной спальней. Возле него есть частный пруд, открытая сауна и спа-центр, а также многочисленные места для отдыха.

Дом изначально был предназначен для отдыха. Здесь есть девять каноэ и оборудование для стрельбы из лука.

Дом прячется за деревьями / Фото Realtor