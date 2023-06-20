Будинок з не менш сенсаційним дизайном продають за 1 995 000 доларів. Він має загальну площу 324 метри квадратні, спальні – три.

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Дім оточує казкова природа

Будинок спроєктували з урахуванням оточення. Ділянка площею 23 акра виходить на гору Массанаттен і Північну розгалуження річки Шенандоа.

Надзвичайний дизайн будинку був дітищем архітектора з Вірджинії Джима Бертона.

Сучасний дім збудували у 2004 році. У ньому є багато дизайнерських особливостей – вбудовані каміни, гвинтові сходи та бетонні стільниці. План поверху також включає кухню-їдальню з нестандартними шафами та високоякісною технікою.

Природа стукає у кожен куточок / Фото Realtor

"Будинок розташований на краю долини Массанаттен. Серед переваг – лісиста місцевість з краєвидами на гори в поєднанні з відкритим полем і річкою", – каже агент з лістингу Рон Мангас.

Окрім головного будинку, у вартість входить гостьовий котедж з однією спальнею. Біля нього є приватний ставок, відкрита сауна та спа-центр, а також численні місця для відпочинку.

Будинок з самого початку був призначений для відпочинку. Тут є дев'ять каное та обладнання для стрільби з лука.

Дім ховається за деревами / Фото Realtor