Фермерский дом замер во времени из-за семейной вражды двух братьев. Они оставили после себя много странных вещей, включая детские качели и пустую коляску.

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Фермерский дом покинули еще более 70 лет назад

Дин показал снимки жилья в 2020 году. Мужчина сказал, что ему показалось, будто он попал в "капсулу времени". Среди выцветших обоев, каминов, разрушающихся, и горы пыли местный исследователь обнаружил много "жутких артефактов". Он увидел непрочитанные газеты 1953 года и жуткую лошадку-качалку, которая одиноко стоит в детской игровой комнате.

Заброшенная детская комната / Фото Triangle News

Вся мебель достаточно типичная как для послевоенной эпохи, в частности ковры с цветочным узором из роз и большие шторы оттенка утиного яйца.

"Я объездил всю Великобританию, делая фотографии. В доме было обнаружено множество вещей, в том числе старинные детские игрушки, включая лошадку-качалку и винтажную коляску. Там также хранится множество старых черно-белых портретов предыдущих владельцев, старомодная мебель и старая газета, посвященная коронации королевы 1953 года", – рассказал исследователь городских достопримечательностей Дин Слейдер.

Старые фотографии / Фото Triangle News

Говорят, что братья покинули жилье из-за того, что другие родственники запретили занимать его после смерти их матери.