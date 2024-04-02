Дом, напоминающий свадебный торт: на рынке появилось оригинальное жилье со "сладким" декором

Этот причудливый дом в городе Каннебанк, что в штате Мэн, имеет действительно меткое название. Внешне The Wedding Cake House со своим глазурованным декором напоминает свадебный торт.

The Wedding Cake House любой заметит издалека, ведь он очень отличается своей отделкой, похожей на кондитерскую глазурь. Интерьер дома тоже роскошный, поэтому его оценили в 2,6 миллиона долларов.

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"Сладкий дом"

Хотя на фото дом-торт кажется небольшим, его площадь составляет 580 квадратов. В доме есть целых восемь спален, библиотека, официальная гостиная, комната для развлечений и многие другие.

"Интерьер нынешние владельцы обновили полностью, но они намеренно решили оставить много оригинальных деталей, чтобы сохранить его историю. Ведь дом еще и расположен в районе исторического заповедника", – говорит агент по листингу.

Классический интерьер с современным обновлением / Фото Realtor

"Сладкий дом" возвели еще в 1825 году. Он внесен в Национальный реестр исторических мест США. Агент говорит, что The Wedding Cake House является "самым фотографируемым домом в штате Мэн". А еще он расположен в очень тихом месте с видом на реку Кеннебанк.

Что касается интерьера, то он выполнен в классическом стиле с невероятными узорчатыми деталями. Наибольшего внимания заслуживают круговые лестницы, которые сопровождаются расписанными вручную стенами.

Всего в доме есть четырнадцать комнат. В собственность входит каретная будка и сарай, что обустроили как дополнительное жилье.