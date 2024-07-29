Квартира расположена на втором этаже 21-этажной новостройки, пишут на OLX. Стоимость жилья составляет 38 тысяч долларов, то есть около 1,5 миллиона гривен, передает Недвижимость 24.

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Что обустроили в квартире площадью 14 квадратов

В квартире есть кухонная зона, "гостиная" и отдельный санузел. В объявлении указано, что квартиру продают с бытовой техникой, а вот мебели там, очевидно, нет.

Продается помещение 14,5 квадратов, которое можно использовать как квартиру. Все необходимое имеется (санузел, кухня с бытовой техникой и т.д,

– говорится в объявлении.



Кухонная зона / Фото OLX

Дом, где расположена квартира, сдали в эксплуатацию в 2011 году. Поэтому помещение в хорошем состоянии, с современным ремонтом.

"В доме создано ОСМД, тарифы умеренные и обоснованные. Неподалеку Владимирский рынок, станция метро "Дворец "Украина", спортивный клуб "Спорт Лайф", – пишет автор.



Современный интерьер / Фото OLX

Если сравнивать стоимость этой квартиры с ценами на жилье в Киеве, то за эти средства можно купить полноценную однокомнатную квартиру в хрущевке.

К слову, самое дешевое жилье в столице продают в хрущевках и панельках. Однокомнатная квартира там в среднем стоит 41 тысячу долларов, двухкомнатная – 55 тысяч и 60 тысяч долларов соответственно, а трехкомнатная – 71 тысячу за хрущевку и 73 тысячи за панельку.