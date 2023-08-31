Дом-бочка: это жилье в Калифорнии так необычно, что словно гипнотизирует

В Вудсайде, Калифорния, продают уникальный дом, визуально состоящий из четырех частей. По внешнему виду они напоминают деревянные бочки, сделанные еще и из секвой.

"Когда вы подъезжаете к нему, то как загипнотизированы. У него круглые деревянные стены", – говорит агент из реестра Крис Андерсон. Жилье решили продать за 5,295 млн долларов.

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Интересный дом в очень тихом месте

Жилье расположено в престижном, но тихом районе примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско. "Дом-бочка" имеет площадь 247 квадратных метров. Наружные стены имеют дополнительный слой красного дерева для лучшей изоляции.

Дом вмещает три спальни и две ванные комнаты. Каждая спальня имеет собственную "бочку", поэтому кровати стоят у круглой стены. Основная спальня располагает небольшим патио, где можно посидеть и выпить чашку кофе или бокал вина.

Многие деревья даже внутри / Фото imageSPACE Photo

Уникальное жилье было спроектировано еще в 1973 году. Сначала в нем жил архитектор, около двух лет. Но он решил продать жилье нынешним владельцам.

"Новые хозяева внесли лишь несколько изменений, и в основном все осталось так, как было построено», - говорит Андерсон. Больше всего привлекает кухня в стиле ретро.

Дом расположен в конце улицы и окружен деревьями. В то же время в центр города идти всего несколько минут. Это существенные преимущества, которые делают это здание очень желанным местом для жизни. К тому же он в отличном состоянии, несмотря на годы. Если новые владельцы не захотят производить ремонт, то они не будут вынуждены это делать.

Дом расположен в прекрасном месте. Фото imageSPACE Photo