"Когда вы объезжаете подъездную дорожку, кажется, будто космическая тарелка приземлилась на вершину холма. Я никогда не видел ничего подобного", – говорит агент по листингу Стейси Нерос.

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Интересный дом площадью 325 квадратных метров продается за 359 900 долларов. На рынке он сейчас очень популярен.

Круглый дом с максимально необычным дизайном

Во всем доме нет никакой прямой линии – все округло. Стены, окна, светильники – абсолютно все.

Дом был завершен в 1994 году и резвился после смерти владельца. Но жилье хорошо сохранилось. Только внутри нужно будет немного поработать и привести в порядок озеленение на улице.

В доме есть три спальни и три ванные комнаты. Когда владелец использовал нижний уровень как оздоровительный центр.

Все вокруг – округлое / Фото Next Door Photos

"Когда вы заходите в дом, то возникает ощущение как вы в какой-то приемной офиса. Половина нижнего уровня – огромная полукруглая комната. Но покупатель мог бы сделать ремонт и обустроить еще несколько жилых комнат", – подсказывает агентка по листингу.

Коридор сделан из стекла, похожего на теплицу. Он соединяет дом с гаражом, в котором поместятся два автомобиля. В собственность также относится сарай площадью 133 квадратных метров.

"Двадцать с лишним акров привлекают многих. Я думаю, что человек, который приобретет этот дом, любит что-то необычное. Природа там богатая. Елени ходят прямо у окон", – рассказывает Стейси.



Странный дом интересует многих / Фото Next Door Photos