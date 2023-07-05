"Коли ви об'їжджаєте під'їзну доріжку, здається, ніби космічна тарілка приземлилася на вершину пагорба. Я ніколи не бачив нічого подібного", – каже агентка із лістингу Стейсі Нерос.

Зверніть увагу Місце для людей, які прагнуть більшого: КН РІЕЛ розпочала продаж квартир у ЖК Maxima Residence

Цікавий дім площею 325 квадратних метрів продають за 359 900 доларів. На ринку він зараз дуже популярний.

Круглий будинок з максимально незвичним дизайном

У всьому будинку немає жодної прямої лінії – усе округле. Стіни, вікна, світильники – абсолютно все.

Будинок був завершений у 1994 році та пустував після смерті власника. Та житло добре збереглося. Лише всередині потрібно буде трохи попрацювати та довести до ладу озеленення надворі.

У помешкання є три спальні та три ванні кімнати. Колись власник використовував нижній рівень як оздоровчий центр.

Усе навколо – округле / Фото Next Door Photos

"Коли ви заходите в будинок, то виникає відчуття наче ви в якійсь приймальні офісу. Половина нижнього рівня – величезна напівкругла кімната. Але покупець міг би зробити ремонт та облаштувати ще кілька житлових кімнат", – підказує агентка з лістингу.

Коридор зроблений зі скла, схожого на теплицю. Він з'єднує будинок з гаражем, у якому помістяться два авто. До власності також належить сарай площею 133 квадратних метрів.

"Двадцять з лишком акрів приваблюють багатьох. Я думаю, що людина, яка придбає цей будинок, любить щось незвичайне. Природа там багата. Олені ходять просто біля вікон", – розповідає Стейсі.



Дивний будинок цікавить багатьох / Фото Next Door Photos