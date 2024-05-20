Настоящая сказка: в Вермонте продают волшебный дом возле Зеленых гор

Волшебное и очень уютное жилье в стиле "домика на дереве" продают в Киллингтоне, штат Вермонт. Он особенный тем, что расположен в идельном месте, откуда виден один из лучших видов на вторую вершину Зеленых гор.

Возле дома проходит дорога Хайридж, поэтому "со склонов можно будет возвращаться домой на лыжах". Это жилье можно назвать мечтой для всех, кто любит природу и зимние виды спорта. Цена вопроса – 2,8 миллиона долларов.

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Идеальный дом для горного отдыха

Дом роскошный как снаружи, так и внутри. Если посмотреть на фото имения, то внимание сразу привлекает отделка сайдингом из красного дерева.

Это не просто современный дом, построенный на Киллингтоне. Это уникальный, единственный в своем роде дом. ...Он вызвал настоящий ажиотаж среди потенциальных покупателей с момента появления на рынке,

– говорит агент по продажам.

Жилье имеет площадь 580 квадратных метров и вмещает четыре спальни, кухню, несколько ванных комнат, гостиную, библиотеку и комнату для развлечений. В каждой комнате есть много деталей из дерева – клена, белой сосны и бука. Особым местом в доме есть прихожая, которую назвали "коридором деревьев".

Дерево добавляет тепла и уюта в интерьере / Фото Realtor

Еще одна интересная комната – ванная. Нынешний владелец провел много времени в Японии, поэтому сделал ее в японском стиле с мозаичной плиткой и "водопадом".

Почти из каждой комнаты дома видно горы – даже из ванных. Первые владельцы поняли преимущества расположения, поэтому решили установить окна везде, где только можно было.