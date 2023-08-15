От него перехватывает дух: продают дом в классическом испанском стиле

На рынке Сан-Франциско появилось уникальное здание в классическом исполянском стиле. Он поражает каждой деталью как снаружи, так и внутри.

Дом расположен в отличном месте. Новые владельцы будут любоваться видами на центр Сан-Франциско и Ист-Бэй. Стоимость жилья составляет 3,995 млн долларов США.

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Дом сразу бросается в глаза, если проходить мимо

Трехэтажное жилье площадью 265 квадратных метров находится в районе Кларендон-Хайтс. Предыдущий владелец инвестировал около 6 миллионов долларов в модернизацию и ремонт дома. Каждый сантиметр отшлифовали и отполировали мастера. У покупателя не будет лишних затрат, потому что еще и уникальная мебель входит в стоимость.

Увлекательный экстерьер дома / Фото Arbor Media

Дом вмещает две спальни и две ванные комнаты. Его построили в 1926 году, затем полностью модернизировали в 1996 и 1997 годах.

"Внешне выглядит так, будто его построили в 1926 году, со всеми традиционными историческими архитектурными деталями и планировкой, но вся сантехника и электричество современны. Здесь есть радиационное отопление и многое другое", – рассказывает агент по листингу Тодд Вайли.

Детали в доме действительно впечатляют. В интерьере использовали много цветов, но все они очень гармонично смотрятся. Трудно не заметить расписанный вручную потолок над лестницей с изображением калифорнийских животных и растений, резные мраморные раковины, балкон с плиткой, витражи в каждой комнате, сделанные вручную, кованые перила лестницы и складную плитку.

От интерьера перехватывает дыхание / Фото Arbor Media

Бывший владелец покупал антикварную мебель со всего мира и подавал кое-что на заказ для дома. Несмотря на то, что дом – это "капсула времени", он также предлагает современный комфорт и удобство.

"Есть полностью оборудованная, звуконепроницаемая медиакомната, большая библиотека и читальный зал, откуда открывается панорамный вид на город и Ист-Бей. Есть два камина на дровах, прачечная, теплый пол, охранная система, большой лифт", – рассказывают агенты.

Это хороший обновленный дом, который сам по себе творение искусства. Кто ищет для себя что-нибудь уникальное, тот обязательно обратит на него внимание.