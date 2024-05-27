Дом вызвал настоящий ажиотаж на рынке в Сессете, штат Нью-Йорк. Он появился на рынке недавно за 2,3 миллиона долларов.

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Замечательный дом, где снимали известную комедию

Жилье 1983 года вмещает целых шесть спален и семь ванных комнат. Его площадь составляет почти 500 квадратных метров. Кроме основных комнат, в доме есть несколько гостиных с барами, кухня, игровая комната, кинотеатр и официальная столовая.

Особого внимания заслуживает "кухня для гурманов" с первоклассной техникой, мебелью на заказ, французскими дверями и панорамными окнами.

Уютный интерьер в теплых тонах / Фото Realtor

Сам дом расположен на большом лесистом участке. Рядом с жильем стоит крытый павильон у бассейна, где и снимали сцены фильма "Знакомство с родителями". Там есть не только только спа-салон и большой бассейн, а также большой бар и полностью оборудованная кухня.

К дому примыкает большое патио с многочисленными зонами для отдыха, а на заднем дворе владельцы посадили пышный сад.

Жилье расположено возле Muttontown Village, который является элитным районом на северном берегу Лонг-Айленда.