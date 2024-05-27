Будинок викликав справжній ажіотаж на ринку в Сьоссеті, штат Нью-Йорк. Він з'явився на ринку нещодавно за 2,3 мільйона доларів.

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Чудовий будинок, де знімали відому комедію

Житло 1983 року вміщує аж шість спалень і сім ванних кімнат. Його площа становить майже 500 квадратних метрів. Окрім основних кімнат, у будинку є кілька віталень з барами, кухня, ігрова кімната, кінотеатр та офіційна їдальня.

Особливої уваги заслуговує "кухня для гурманів" з першокласною технікою, меблями на замовлення, французькими дверима та панорамними вікнами.

Затишний інтер'єр у теплих тонах / Фото Realtor

Сам будинок розташований на великій лісистій ділянці. Поруч із житлом стоїть критий павільйон біля басейну, де й знімали сцени фільму "Знайомство з батьками". Там є не лише тільки спа-салон і великий басейн, а також великий бар і повністю обладнана кухня.

До будинку примикає велике патіо з численними зонами для відпочинку, а на задньому дворі власники посадили пишний сад.

Житло розташоване біля Muttontown Village, який є елітним районом на північному березі Лонг-Айленда.