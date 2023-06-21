Расположенный прямо на побережье Калифорнии, Wave House был спроектирован так, чтобы напоминать гигантскую волну. Стоимость дома потрясающая – 49,5 миллиона долларов, и она соответствует масштабу потрясающего жилья.

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Шедевр Малибу

"Собственность является культовым шедевром в Малибу, которым восхищаются и ему завидуют община и энтузиасты архитектуры", – говорит агент по размещению объявлений Дэна Лучиано.

Дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами расположен на участке площадью 0,7 акра. Всего в нескольких шагах от него – теплый белый песок и безграничный Тихий океан.

Дом 1963 года считается современным шедевром середины столетия. Он имеет площадь около 600 квадратных метров.

"Как только вы входите внутрь, в этом доме перехватывает дыхание. Дизайн поражает, одновременно вызывает чувство расслабления. Потрясающая архитектура в сочетании с окружающей природной красотой места создают поистине замечательные впечатления для тех, кто имеет возможность исследовать территорию", – рассказывает Лучиано.



Большая гостиная с панорамными окнами / Фото Douglas Elliman

Дом состоит из двух разных уровней. На нижнем уровне, прямо у океана, расположены три огромные сводчатые комнаты и основной номер с гидромассажной ванной и сауной. На верхнем уровне есть пять спален, из которых открывается захватывающий вид на бурный прибой.

Зона отдыха / Фото Douglas Elliman

Ландшафтный внутренний дворик особенно привлекательный, а отдельный гараж и гостевой дом предлагают дополнительные спальни и частное пространство для посетителей.