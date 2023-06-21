Розташований прямо на узбережжі Каліфорнії, Wave House був спроєктований так, щоб нагадувати гігантську хвилю. Вартість будинку приголомшлива – 49,5 мільйонів доларів, та вона відповідає масштабу приголомшливого житла.

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Шедевр Малібу

"Власність є культовим шедевром у Малібу, яким захоплюються та йому заздрять громада й ентузіасти архітектури", – каже агент з розміщення оголошень Дена Лучіано.

Будинок із шістьма спальнями та вісьмома ванними кімнатами розташований на ділянці площею 0,7 акра. Лише за кілька кроків від нього – теплий білий пісок та безмежний Тихий океан.

Дім 1963 року вважається сучасним шедевром середини століття. Він має площу майже 600 квадратних метрів.

"Як тільки ви входите всередину, у цьому будинку перехоплює подих. Дизайн вражає, водночас викликає відчуття розслаблення. Приголомшлива архітектура в поєднанні з навколишньою природною красою місця створюють справді чудові враження для тих, хто має можливість досліджувати територію", – розповідає Лучіано.



Величезна вітальня з панорамними вікнами / Фото Douglas Elliman

Будинок складається з двох різних рівнів. На нижньому рівні, прямісінько біля океану, розташовані три величезні склепінчасті кімнати та основний номер із гідромасажною ванною та сауною. На верхньому рівні є п'ять спалень, з яких відкривається захопливий краєвид на бурхливий прибій.

Відпочинкова зона / Фото Douglas Elliman

Ландшафтний внутрішній дворик – особливо привабливий, а окремий гараж і гостьовий будинок пропонують додаткові спальні та приватний простір для відвідувачів.