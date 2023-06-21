Дом на берегу Тихого океана: сколько стоит такая роскошь в Малибу

Малибу – это идеальное сочетание непринужденной пляжной жизни и невероятной роскоши, и если есть дом, который передает этот выразительный дух, то это Wave House. Известный дом появился на рынке впервые за 36 лет.

Расположенный прямо на побережье Калифорнии, Wave House был спроектирован так, чтобы напоминать гигантскую волну. Стоимость дома потрясающая – 49,5 миллиона долларов, и она соответствует масштабу потрясающего жилья.

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Шедевр Малибу

"Собственность является культовым шедевром в Малибу, которым восхищаются и ему завидуют община и энтузиасты архитектуры", – говорит агент по размещению объявлений Дэна Лучиано.

Дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами расположен на участке площадью 0,7 акра. Всего в нескольких шагах от него – теплый белый песок и безграничный Тихий океан.

Дом 1963 года считается современным шедевром середины столетия. Он имеет площадь около 600 квадратных метров.

"Как только вы входите внутрь, в этом доме перехватывает дыхание. Дизайн поражает, одновременно вызывает чувство расслабления. Потрясающая архитектура в сочетании с окружающей природной красотой места создают поистине замечательные впечатления для тех, кто имеет возможность исследовать территорию", – рассказывает Лучиано.



Большая гостиная с панорамными окнами / Фото Douglas Elliman

Дом состоит из двух разных уровней. На нижнем уровне, прямо у океана, расположены три огромные сводчатые комнаты и основной номер с гидромассажной ванной и сауной. На верхнем уровне есть пять спален, из которых открывается захватывающий вид на бурный прибой.

Зона отдыха / Фото Douglas Elliman

Ландшафтный внутренний дворик особенно привлекательный, а отдельный гараж и гостевой дом предлагают дополнительные спальни и частное пространство для посетителей.