Местные риелторы говорят, что забросить туда якорь, то есть купить недвижимость, будет стоить 1,2 миллиона долларов. От статуи морского капитана (с ножкой!) до интерьера, покрытого рыболовными сетями – здесь нового владельца сюрпризы ждут в каждом уголке.

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"Да-да, капитан"

Жилье построили на заказ в 1977 году для продавцов, которые были единственными владельцами недвижимости. К сожалению, эти креативные хозяева уже умерли.

"Закрытая подъездная дорога к дому дает ощущение, будто вы находитесь в собственном маленьком городке", – говорит агент по листингу.

Дом площадью 218 квадратов окружен сногсшибательными "виньетками", учитывая тематические хозяйственные постройки. Рядом также есть красивый пруд с кои с туннелем, который ведет к японским садам.

Вокруг множество декора на морскую тематику / Фото CRMLS

Среди интересного в доме есть штурвал и якорь корабля, настенные фрески, декоративные рыбы, свисающие с потолка, и коридор, спроектирован как копия крытого моста. Жить здесь – настоящее приключение.

Каждая из трех спален имеет раздвижные стеклянные двери, которые ведут во двор. Также внутри есть кухня-столовая, гостиная и две ванные комнаты.

Агент говорит, что дочь владельцев ищет специального покупателя, который сохранит морской декор и полюбит эту атмосферу.