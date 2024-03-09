Місцеві рієлтори кажуть, що закинути туди якір, тобто купити нерухомість, коштуватиме 1,2 мільйона доларів. Від статуї морського капітана (з ніжкою!) до інтер'єру, вкритого рибальськими сітками – тут на нового власника сюрпризи чекають у кожному куточку.

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"Так-так, капітане"

Житло збудували на замовлення у 1977 році для продавців, які були єдиними власниками нерухомості. На жаль, ці креативні господарі вже померли.

"Закрита під'їзна дорога до будинку дає відчуття, ніби ви перебуваєте у власному маленькому містечку", – каже агент з лістингу.

Будинок площею 218 квадратів оточений карколомними "віньєтками", враховуючи тематичні господарські будівлі. Поруч також є гарний ставок з коі з тунелем, який веде до японських садів.

Довкола безліч декору на морську тематику / Фото CRMLS

Серед цікавого в будинку є штурвал і якір корабля, настінні фрески, декоративні риби, що звисають зі стелі, і коридор, спроєктований як копія критого мосту. Жити тут – справжня пригода.

Кожна з трьох спалень має розсувні скляні двері, які ведуть у двір. Також всередині є кухня-їдальня, вітальня та дві ванні кімнати.

Агент каже, що дочка власників шукає спеціального покупця, який збереже морський декор і полюбить цю атмосферу.