Сюрпризы на каждом шагу: продают дом в сказочном морском стиле

Морской дом под названием SoCal расположен в Редленде, Калифорния. Это действительно уникальная недвижимость, на входе в которую встречает статуя капитана.

Местные риелторы говорят, что забросить туда якорь, то есть купить недвижимость, будет стоить 1,2 миллиона долларов. От статуи морского капитана (с ножкой!) до интерьера, покрытого рыболовными сетями – здесь нового владельца сюрпризы ждут в каждом уголке.

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"Да-да, капитан"

Жилье построили на заказ в 1977 году для продавцов, которые были единственными владельцами недвижимости. К сожалению, эти креативные хозяева уже умерли.

"Закрытая подъездная дорога к дому дает ощущение, будто вы находитесь в собственном маленьком городке", – говорит агент по листингу.

Дом площадью 218 квадратов окружен сногсшибательными "виньетками", учитывая тематические хозяйственные постройки. Рядом также есть красивый пруд с кои с туннелем, который ведет к японским садам.

Вокруг множество декора на морскую тематику / Фото CRMLS

Среди интересного в доме есть штурвал и якорь корабля, настенные фрески, декоративные рыбы, свисающие с потолка, и коридор, спроектирован как копия крытого моста. Жить здесь – настоящее приключение.

Каждая из трех спален имеет раздвижные стеклянные двери, которые ведут во двор. Также внутри есть кухня-столовая, гостиная и две ванные комнаты.

Агент говорит, что дочь владельцев ищет специального покупателя, который сохранит морской декор и полюбит эту атмосферу.