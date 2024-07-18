Исторический дом в Юнионтауне построили примерно в 1918 году. Двухэтажное сооружение с удивительным крыльцом с четырьмя величественными колоннами могло бы стать настоящим произведением архитектуры, если бы его отреставрировали. Последний владелец как раз собрался это делать, но покинул жилье из-за жуткой тайны.

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Владелец нашел то, что его очень напугало

В 1993 году, после пожара в доме, владельцы Филипп и Маргарет выставили жилье на продажу. Его быстро купил человек из Вашингтона, который любил восстанавливать старые дома. Он фактически отреставрировал дом, "вернув ему былую славу", пока не нашел то, что совсем не надеялся увидеть.



Строитель взялся за обновление, но все бросил / Фото Media Drum Images

В том же году строитель осматривал фундамент, когда заметил пакет, закопанный под крыльцом. Там были останки скелета, завернутые в одеяло. Экспертиза выяснила, что кости принадлежат подростку Аллану Люси, который таинственно исчез в 1983 году, когда ему было тринадцать.

Интересно то, что мальчик был приемным сыном предыдущих владельцев Филиппа и Маргарет. О его исчезновении сообщили именно они, мол, парень пошел в школу и не вернулся.

Благодаря такой жуткой находке последнего владельца правоохранители смогли выяснить, что Филипп и Маргарет врали. На это когда-то указывал их биологический сын Джейсон. Он рассказал одноклассникам, что в день смерти стал свидетелем ссоры между отцом и братом Алланом на кухне. А потом уже увидел папу с лопатой, покрытой грязью. Но, к сожалению, тогда никто не воспринял это серьезно.

Очевидно, что старинный особняк горел не просто так – супруги пытались замести следы.

Когда строитель узнал об этом, то покинул дом, оставив на полу несколько своих инструментов. К сожалению, особняк покинули приходить в упадок.