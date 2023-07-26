Британец обустроил трейлер и стал жить там со своей девушкой. Итого на проживание Исаак и Кара тратят всего 200 фунтов стерлингов в месяц.

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В тесноте, да не в обиде

28-летний Исаак обустроил свой трейлер стоимостью 10 тысяч фунтов стерлингов и припарковал его на сельскохозяйственных угодьях вблизи Борта в Уэльсе.

Вместе с девушкой они максимально используют ограниченное пространство. Их кровать поднимается вверх по системе лебедки, а за ней сразу расположен удобный диван. Щель между трейлером и землей пара превратила в состав.

В трейлере есть одна комната / Фото Freelance Photos North Wales

"Я купил трейлер и начал строить его зимой. Создавать свой дом было действительно весело. Было сложно сделать правильную конструкцию. Под полом у нас есть хранилище. Там есть металлический ящик, который зимой служит холодильником. Я плотник, поэтому занимаюсь строительством и столярством", – рассказал Исаак.

Маленький домик имеет длину 5 метров и ширину 2 метра, но он более просторный, чем можно представить. Все работает от солнечной энергии, поэтому пар ничего не платит за электроэнергию.

Крошечная квартира снаружи / Фото Freelance Photos North Wales

"У меня друзья зимой жили в холодных таунхаусах, потому что их было дорого отапливать. У нас есть дровяная горелка, благодаря которой тепло и уютно в холодное время", – делится Исаак.

Единственное, что в трейлере нет воды, потому молодые люди вынуждены ездить с баками в город. Также у пары нет интернета.

Исаак и Кара живут в своем крошечном доме с февраля 2022 года и говорят, что планируют остаться там еще некоторое время. Далее мужчина планирует построить дом нормального размера, когда будет иметь необходимую сумму и найдет землю.

Исаак вместе с девушкой Карой / Фото Freelance Photos North Wales