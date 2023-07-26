Британець облаштував трейлер та почав жити там зі своєю дівчиною. Разом на проживання Ісаак і Кара витрачають лише 200 фунтів стерлінгів на місяць.

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Хоч не пишно, та затишно

28-річний Ісаак облаштував свій трейлер вартістю 10 тисяч фунтів стерлінгів та припаркував його на сільськогосподарських угіддях поблизу Борта у Вельсі.

Разом з дівчиною вони максимально використовують обмежений простір. Їхнє ліжко підіймається вгору за допомогою системи лебідки, а за ним одразу розташований зручний диван. Щілину між трейлером і землею пара перетворила на склад.

У трейлері є одна кімната / Фото Freelance Photos North Wales

"Я купив трейлер і почав будувати його взимку. Створювати свій дім було справді весело. Було складно зробити правильну конструкцію. Під підлогою у нас є сховище. Там є металевий ящик, який взимку слугує холодильником. Я тесля, тому займаюся будівництвом і столярством", – розповів Ісаак.

Маленький будиночок має довжину 5 метрів та ширину 2 метри, але він просторіший, ніж можна уявити. Усе працює від сонячної енергії, тому пара нічого не платить за електроенергію.

Крихітне помешкання зовні / Фото Freelance Photos North Wales

"У мене друзі зимою жили в холодних таунхаусах, бо їх було дорого опалювати. У нас є дров'яний пальник, завдяки якому тепло і затишно в холодну пору", – ділиться Ісаак.

Єдине, що в трейлері немає води, тому молоді люди змушені їздити з баками до міста. Також у пари немає інтернету.

Ісаак і Кара живуть у своєму крихітному будинку з лютого 2022 року і кажуть, що планують залишитися там ще деякий час. Далі чоловік планує збудувати дім нормального розміру, коли матиме необхідну суму та знайде землю.

Ісаак разом з дівчиною Карою / Фото Freelance Photos North Wales