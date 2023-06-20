"В округе Лос-Анджелеса есть 10 объектов недвижимости стоимостью менее 250 тысяч долларов США", – рассказывает агент по недвижимости Дуглас Ли. Этот дом на обочине моста входит в список, ведь стоит всего 249 950 долларов США.

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Небольшой домик в довольно странном месте

Жилье уникально и привлекло много внимания. Люди хотели даже просто заглянуть внутрь, им ведь было очень интересно увидеть интерьер. Именно поэтому агент по недвижимости организовал дни открытых дверей на выходные. В течение одного часа сюда пришли около 40 – 50 групп.

Жилье на мосту, над туннелем с рекой / Фото Jam Press

Дом имеет площадь 43 квадратных метров. На крыше жилья обустроен внутренний дворик, почти такого же размера, как сам домик. Дворик отделен от соседней улицы только металлическим забором.

В доме только одна спальня / Фото Jam Press

Жилье может стать домом для нового собственника или источником пассивного дохода из-за краткосрочной аренды. Оно нуждается в ремонте. В первую очередь, стоит сделать ванную комнату, ведь это помещение нынешний владелец использовал как место для хранения вещей.

Кухня в достаточно неплохом состоянии / Фото Jam Press