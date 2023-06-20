"В окрузі Лос-Анджелеса є 10 об'єктів нерухомості вартістю менш ніж 250 тисяч доларів США", – розповідає агент з нерухомості Дуглас Лі. Цей будинок на узбіччі мосту входить до списку, адже коштує всього лиш 249 950 доларів США.

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Невеликий будиночок в доволі дивному місці

Житло унікальне й привернуло багато уваги. Люди хотіли навіть просто зазирнути всередину, адже їм було дуже цікаво побачити інтер'єр. Саме тому агент з нерухомості організував дні відкритих дверей на вихідні. Протягом однієї години сюди завітали близько 40 – 50 груп.

Житло на мості, над тунелем з річкою / Фото Jam Press

Будинок має площу 43 квадратних метрів. На даху житла облаштований внутрішній дворик, який майже такого ж розміру, як сам будиночок. Дворик відділений від сусідньої вулиці лише металевим парканом.

У будинку лише одна спальня / Фото Jam Press

Житло може стати домом для нового власника або джерелом пасивного доходу через короткострокову оренду. Воно потребує ремонту. Найперше, варто зробити ванну кімнату, адже це приміщення нинішній власник використовував як місце для зберігання речей.

Кухня в досить непоганому стані / Фото Jam Press