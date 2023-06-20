Дом на обочине моста: в Лос-Анджелесе продают жилье в очень странном месте
Источник:New York Post
Домик расположен на обочине моста через неглубокий ручей в городе Альгамбра. Это жилье в стиле троллей является одним из самых доступных объектов Лос-Анджелеса.
"В округе Лос-Анджелеса есть 10 объектов недвижимости стоимостью менее 250 тысяч долларов США", – рассказывает агент по недвижимости Дуглас Ли. Этот дом на обочине моста входит в список, ведь стоит всего 249 950 долларов США.
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Небольшой домик в довольно странном месте
Жилье уникально и привлекло много внимания. Люди хотели даже просто заглянуть внутрь, им ведь было очень интересно увидеть интерьер. Именно поэтому агент по недвижимости организовал дни открытых дверей на выходные. В течение одного часа сюда пришли около 40 – 50 групп.
Дом имеет площадь 43 квадратных метров. На крыше жилья обустроен внутренний дворик, почти такого же размера, как сам домик. Дворик отделен от соседней улицы только металлическим забором.
Жилье может стать домом для нового собственника или источником пассивного дохода из-за краткосрочной аренды. Оно нуждается в ремонте. В первую очередь, стоит сделать ванную комнату, ведь это помещение нынешний владелец использовал как место для хранения вещей.