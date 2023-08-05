В Британии продают трехкомнатный дом за 10 тысяч фунтов: внутри он шокирует

Дом с полутеррасой расположен в Миддлсбро. Внешне он смотрится хорошо, но внутри действительно шокирует. Поэтому трехкомнатное жилье продают за столь низкую цену.

На фото виден полуразрушенный потолок, обгоревшие стены и мебель и очень много мусора, разбросанных на полу. Понятно, что в доме когда-то был пожар. Непонятно, безопасно ли вообще заходить внутрь.

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Дом в ужасном состоянии

В одной из комнат наверху стены полностью покрыты черной сажей. Сквозь часть сгоревшего потолка даже видно небо. В то же время гостиная выглядит как свалка из-за огромной груды навесной мебели, расположенной в центре комнаты. Сверху свисают обои, а одна из ванных комнат сильно повреждена в результате огня.



Комната, которая сгорела больше всего / Фото Jam Press

Кухня, кажется, является менее поврежденной комнатой в доме. Однако деревянные доски и даже дверь провалились сквозь внутрь. На столе есть стиральный порошок и посуда для приготовления пищи, что свидетельствует о том, что предыдущие владельцы занимались своим обычным днем, когда произошла трагедия.



Кухня в лучшем состоянии / Фото Jam Press

Несмотря на то, что дом напоминает ужастик, его все еще планируют продать на аукционе. Жилье может стать отличным проектом для реконструкции, но нужно будет вложить много средств. Впоследствии здание может стать источником пассивного дохода, ведь оно расположено в выгодном месте.



Дом требует значительных вложений / Фото Jam Press

В объявлении указано: "Жилье расположено на улице Лейкок в Миддлсборо, в популярном и удобном месте вблизи центра и популярного Альберт-парка. Есть также великолепное железнодорожное и автомобильное сообщение, которое обеспечивает доступ ко многим окрестным городам".