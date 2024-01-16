Дом настолько усеян плесенью, что стены кажутся черными. Продавцы запретили осматривать его, ведь пребывание в доме может быть опасно для здоровья.

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Семейный дом, который очень запустили

Агенты недвижимости предупреждают, что дом потребует полного ремонта, прежде чем станет пригодным для проживания. На фото видны почерневшие от плесени стены, облупленные обои, много хлама и мусора повсюду, сломанная мебель и частично проваленный потолок. Ввиду этого все, стоимость дома оправдана.

Кухня в ужасном состоянии / Фото No credit

Дом имеет коридор, гостиную, три спальни, столовую, кухню, ванную комнату, чердак. На дворе большой, но заросший сад. Пожалуй, единственное преимущество дома – месторасположение. Он расположен недалеко от центра Бирмингема, а также в двух шагах от живописного загородного парка и поля для гольфа.

Черная плесень на стенах / Фото No credit

И хотя этот дом потребует очень много расходов, это будет более бюджетный вариант, чем купить подходящее жилье в Бирмингеме. К примеру, соседние дома в среднем стоят 300 тысяч фунтов стерлингов. Заброшенное жилье планируют продать на аукционе 8 февраля.