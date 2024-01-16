Будинок настільки всіяний цвіллю, що стіни здаються чорними. Продавці заборонили оглядати його, адже перебування в домі може бути небезпечним для здоров'я.

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Сімейний будинок, який дуже занедбали

Агенти з нерухомості попереджають, що будинок потребуватиме повного ремонту, перш ніж стане придатним для проживання. На фото видно почорнілі від цвілі стіни, облуплені шпалери, багато мотлоху й сміття всюди, зламані меблі й частково провалену стелю. Зважаючи на це все, вартість будинку виправдана.

Кухня в жахливому стані / Фото No credit

Будинок має коридор, вітальню, три спальні, їдальню, кухню, ванну кімнату, горище. Надворі є великий, але зарослий сад. Мабуть, єдина перевага будинку – місце розташування. Він розміщений недалеко від центру Бірмінґема, а також за два кроки від мальовничого заміського парку й поля для гольфу.

Чорна цвіль на стінах / Фото No credit

І хоча цей будинок вимагатиме дуже багато витрат, це буде бюджетніший варіант, аніж купити придатне житло в Бірмінґемі. Наприклад, сусідні будинки в середньому коштують 300 тисяч фунтів стерлінгів. Занедбане житло планують продати на аукціоні 8 лютого.