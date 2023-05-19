Дом площадью 474 квадратных метров с шестью спальнями был спроектирован и построен в 1953 году. Он расположен всего в 15 минутах езды от Вашингтона, округ Колумбия.

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Дом с большой площадью и прекрасными видами

В этом доме середины века намного больше, чем кажется на первый взгляд.

"Жилая площадь занимает более 5000 квадратных футов, то есть один этаж имеет 3500 квадратных футов, что очень уникально", – говорит агент по листингу Рон Мангас.

В гостиной есть изысканный камин от пола до потолка и стена с окнами, через которые видна просторная палуба с широким видом. Кроме того, стеклянная внутренняя стена отделяет гостиную от другой зоны отдыха.

Комнаты в доме светлые и просторные / Фото Realtor

По словам Мангаса, дом принадлежит архитектору и его семье, проживающим там более десяти лет. Семья обновила дом с "полной симпатией к оригинальному дизайну и материалам", то есть сохранила много деталей.

Дом вмещает четыре спальни на основном уровне и две внизу. Просторный люкс имеет отдельную гостиную с камином, ванной, стеклянной душевой кабиной и двойной раковиной. Одну из спален используют как домашний офис.

Агент по листингу считает, что здание привлечет внимание людей, любящих современный дизайн середины века. А таких достаточно много.