Будинок площею 474 квадратних метрів із шістьма спальнями спроєктували та побудували в 1953 році. Він розташований лише за 15 хвилин їзди від Вашингтона, округ Колумбія.

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Будинок з великою площею та чудовими краєвидами

У цьому будинку середини століття є набагато більше, ніж здається на перший погляд.

"Житлова площа займає понад 5000 квадратних футів, тобто один поверх має 3500 квадратних футів, що дуже унікально", – каже агент із лістингу Рон Манґас.

У вітальні є вишуканий камін від підлоги до стелі та стіна з вікнами, через які видно простору палубу з широким видом. Крім того, скляна внутрішня стіна відокремлює вітальню від іншої зони відпочинку.

Кімнати в будинку світлі та просторі / Фото Realtor

За словами Манґаса, будинок наразі належить архітектору та його родині, які проживають там понад десять років. Сім'я оновила будинок з "цілковитою симпатією до оригінального дизайну та матеріалів", тобто зберегла багато деталей.

Будинок вміщує чотири спальні на основному рівні та ще дві внизу. Просторий основний люкс має окрему вітальню з каміном, ванною, скляною душовою кабіною та подвійною раковиною. Одну зі спалень використовують як домашній офіс.

Агент з лістингу вважає, що будинок приверне увагу людей, які люблять сучасний дизайн середини століття. А таких є досить багато.