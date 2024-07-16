Жилье по цене участка: какой дом продают в Одесской области за 5 тысяч долларов

В селе Широкое Одесской области продают дом всего за 5 тысяч долларов. Он расположен в волшебном месте - в нескольких минутах ходьбы до Тилигульского лимана.

Автор объявления на OLX пишет, что дом продают вместе с участком площадью 12 соток. Жилье предлагает сам владелец, без посредников, передает Недвижимость 24.

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Дом за 5 тысяч долларов с видом на лиман

Жилье площадью 149 квадратных метров вмещает пять комнат. Это двухэтажная дача с твердотопливным котлом и проведенным электричеством.

Дом за очень низкую цену / Фото OLX

На сайте опубликовали фото дома только снаружи, поэтому не понятно, в каком он состоянии. Известно, что жилье без мебели и бытовой техники, поэтому цена за покупку дома – только начальный расход будущих владельцев.

Вид на лиман / Фото OLX

Также автор объявления указывает о наличии подвала, колодца и гаража. До ближайшего города надо проехать 40 километров, а до Одессы – 60 километров.

Дача в 20 метрах от моря

Это не единственное жилье, которое продают в Одесской области по смешной цене. Несколько недель назад в самом городе предлагали дачу за 13 тысяч долларов.

Это очень низкая цена в целом, а за домик, что расположен в 20 метрах от моря, – вообще копейки.