Самый дешевый дом в Британии: почему это жилье продают всего за 5 тысяч долларов
Источник:CNN
Дом с собственным садом и огромной гостиной продают всего за 4 тысячи фунтов, то есть примерно за 5 тысяч долларов. Его назвали самым дешевым в Британии, ведь более низкой цены на рынке не найти.
Дом расположен в деревне Чопвелл, вблизи Ньюкасла. Его продадут на онлайн-аукционе, то есть указанная цена не окончательная.
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Что предлагают за 5 тысяч долларов
В доме есть просторная гостиная, кухня с выходом во двор, ванная комната и две спальни. И хотя его текущее состояние интерьеров может желает лучшего, капитальный ремонт там не нужен. Лишь немного краски, и это жилье легко можно превратить в уютный дом.
Просторный коридор / Фото Jam Press
Эта недвижимость также подойдет для тех, кто ищет пассивного заработка. Агент описывает дом как "замечательную инвестиционную собственность".
Помещение расположено неподалеку от Нортумбрийского университета. Это также недалеко от центра города, то есть владельцы будут "близки к городской суете".
Если дом захочет купить семья с детьми, то это будет хороший вариант. Агенты говорят, что жилье, по сути, расположено между четырьмя школами. То есть родители смогут выбрать детям лучшее.
Осмотр недвижимости возможен, если по предварительной записи. Торги завершатся завтра, 10 июля.