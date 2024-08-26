Самый дорогой в штате: как выглядит дом за 68 миллионов долларов

В этом штате нет много роскошных или гламурных домов, которые стоят десятки миллионов долларов. Поэтому комплекс на озере Миннетонка за 68 миллионов долларов может побить все рекорды.

Последний "самый дорогой дом штата Миннесота" продали в сентябре 2006 года. Он стоил 17,5 миллиона долларов – это аж на 50 миллионов долларов меньше мегаособняк у озера.

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Самый дорогой дом в штате Миннесота

Это не просто дом, а целый комплекс с жилой площадью в 2700 квадратных метров. В нем насчитывается 8 спален и 17 ванных комнат. Проектирование элитной недвижимости длилось два года, а строительство – пять.

Денег владельцы не жалели. Например, итальянский мрамор стоимостью 750 тысяч долларов использовали в ванной комнате главного люкса. Также для отдыха создали спа-центр с гималайской соляной комнатой и развлекательную зону с домашним кинотеатром, боулингом и винной пещерой.

Роскошный особняк за 68 миллионов долларов / Фото Spacecrafting

Огромные дома у озера в основном предназначены для отдыха в большом кругу гостей. Поэтому в этом имении есть двухъярусная комната с 12 спальными месяцами, гаражи на восемь и шесть автомобилей.

Также рядом с главным домом есть два гостевых площадью 185 квадратов. Отдыхать можно у бассейна или играя в гольф на частном поле.

Стоит отметить, что все самые роскошные дома, которые продавали в Миннесоте, расположены у озера Миннетонка. Второй самый дорогой дом в рейтинге также там размещен – это особняк за 14,75 миллиона долларов площадью 840 квадратов.