Дом не является и не жилым. Его построили в начале 60-х годов. Это послевоенный щитовой зал, в котором находится входная комната, туалет и главный зал размером 7 на 5,5 метров.

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Дом в сельской местности за 69 тысяч долларов

Здание очень выгодное предложение. Местный торговый агент рассказал, что в Тасмании очень трудно найти недвижимость стоимостью менее 100 тысяч долларов.

"Мне известны несколько примеров на Западном побережье, но в Мидлендсе или Фингале Велли очень редко можно найти недвижимость стоимостью менее чем за 100 000 долларов", – говорит Ник Хэй.

Уникальное предложение в Тасмании / Фото Realestate

В собственности есть наземный резервуар для воды и септическая система канализации. "Для практических романтиков, стремящихся к чему-то новому, дом станет идеальной возможностью для ремонта в отдаленном месте", – говорит торговый агент.

В конце 1990-х помещение использовалось как место для танцевальных вечеринок. Также там был рынок. Но в последнее время здание не используют.

В здании есть большой зал, где когда-то устраивали танцы и торговлю / Фото Realestate

Ник Хэй говорит, что уже поступило много запросов по этому зданию. Все заинтересованные говорят, что хотели бы превратить ее в жилье.