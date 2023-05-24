Будинок не є та не був житловим. Його побудували на початку 60-х років. Це післявоєнний щитовий зал, у якому є вхідна кімната, туалет і головний зал розміром 7 на 5,5 метрів.

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Будинок у сільській місцевості за 69 тисяч доларів

Будівля є дуже вигідною пропозицією. Місцевий торговий агент розповів, що в Тасманії дуже важко знайти нерухомість вартістю менш ніж 100 тисяч доларів.

"Мені відомі кілька прикладів на Західному узбережжі, але в Мідлендс чи Фінгал Веллі дуже рідко можна знайти нерухомість вартістю менш ніж за 100 000 доларів", – каже Нік Хей.

Унікальна пропозиція в Тасманії / Фото Realestate

У власності є наземний резервуар для води та септична система каналізації. "Для практичних романтиків, які прагнуть чогось нового, будинок стане ідеальною можливістю для ремонту у віддаленому місці", – говорить торговий агент.

Наприкінці 1990-х приміщення використовували як місце для танцювальних вечірок. Також там був ринок. Але останнім часом будівлю не використовують.

У будівлі є великий зал, де колись влаштовували танці та торгівлю / Фото Realestate

Нік Хей каже, що вже надійшло багато запитів щодо цієї будівлі. Усі зацікавлені кажуть, що хотіли б перетворити її на житло.