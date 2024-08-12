За победу в лотерее: в Лондоне пара получила дом за более чем 6 миллионов долларов

Франко и Хиллари из Ноттингемшира неожиданно стали владельцами роскошного дома с четырьмя спальнями в Лондоне. Они просто выиграли это жилье в лотерее.

Жилье оценили в более 5 миллионов фунтов, то есть примерно в 6,3 миллиона долларов. Это самое дорогое имущество, что когда-либо выигрывали в лотерею в Великобритании.

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Роскошный дом за победу в лотерее

Пара говорит, что очень счастлива, ведь их старый дом вполне мог бы поместиться в новой гостиной.

Супруги могут хоть уже переезжать в новый дом. Паре подарили не только дом, но и 250 тысяч фунтов наличными, чтобы там точно ничего не хватало.

Дом за более чем 6 миллионов долларов / Фото Omaze

В конце концов, муж с женой могут сдавать это жилье в аренду для получения дополнительного дохода или продать и стать миллионерами. И, судя по всему, они действительно оставят дом себе.

В одну минуту мы сидели дома и готовились к очередному пятничному вечеру, решая, что будем есть на ужин и смотреть по телевизору, а потом, не успев понять, что происходит, выиграли дом в Лондоне за 5 миллионов фунтов стерлингов, и наша жизнь изменилась навсегда,

– рассказала британка.

Новый дом пары имеет площадь 430 метров квадратных. Центральное место в нем занимает роскошная гостиная с высокими потолками и тройным остеклением.

На первом этаже также расположены кухня, просторная столовая, гостевая комната, подсобное помещение, гардеробная.

Уютная гостиная / Фото Omaze

На нижнем цокольном этаже обустроили дополнительную гостиную, игровую комнату с бильярдным столом, домашний бар, тренажерный зал, а также спа с гидромассажной ванной и сауной.

Хиллари убеждает, что в реальной жизни дом просто поражает. Фотографии не могут передать его истинную красоту.