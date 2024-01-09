Идеальное место для уединения: на рынке появился уютный дом-землянка среди леса

Этот энергоэффективный дом в Лайме, штат Нью-Гэмпшир, недавно появился на рынке, а уже успел вызвать значительный ажиотаж. Он расположен в лесу и частично заземлен, что очень напоминает тайники-землянки.

Это жилье 1980 года идеально для тех, кто хочет уединиться на природе. Если бы не высокая крыша перед домом, она вообще была бы незаметной. Сейчас это уникальное жилье продают за 699 тысяч долларов.

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Дом-землянка в глухой лесистой местности

Дом имеет 160 квадратных метров уютной жилой площади. В доме обустроили три спальни, гостиную с плетеной печью для дополнительного отопления, кухню, отдельную столовую и ванную комнату. Словом, там есть все для комфортного отдыха или проживания.

Среди последних обновлений в доме – замена полов, установка солнечных панелей и нового освещения и покупка генератора. Благодаря правильной планировке, в помещение проникает много естественного света.

Уютный интерьер с использованием деревянной отделки / Фото Realtor

Агент по продажам говорит, что это жилье будет идеально для пары или семьи с маленькими детьми, ведь места там уже не так и много.

Апартаменты расположены всего в 15 минутах от известного Дартмутского колледжа. Также неподалеку медицинский центр и торговые точки, где можно закупать все необходимое для проживания. Но наибольшим преимуществом этого места, конечно, является окружающая природа, которая прекрасна в любое время года.