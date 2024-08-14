Тайна домов-близнецов: что известно об уникальном "зеркальном сооружении" в Черновцах

В Черновцах, неподалеку от ратуши, можно увидеть одно особое архитектурное творение. Это два абсолютно одинаковых дома, которых разделяет узкий проход.

Здания называют домами-близнецами, ведь так рассказывает легенда. Что известно об этом архитектурном чуде в Черновцах и для кого его могли построить – узнавайте в материале Недвижимости 24.

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Интересные факты о "домах-близнецах"

Если взглянуть на фото, то кажется, что здания являются зеркальным отражением друг друга, но это не так. К тому же на самом деле это один дом, который построили в форме буквы "П".

Расстояние между балконами "близнецов" такое малое, что кажется, будто соседи могут переходить друг к другу прямо через них. Неизвестно, действительно ли жители домов дружат, но известно, что они точно являются жилыми. Хотя первые этажи "зеркального сооружения" занимают магазины и кафе.

Балконы расположены близко друг к другу / Фото с сайта города Черновцы

По рассказам директора Муниципальной библиотеки Леси Щербанюк, дома-близнецы принадлежали состоятельным черновчанам Барберу и Кону. Их построили в 1908 году по проекту профессора Промышленной школы Виктора Швертнера. Здания поражают не только своей одинаковостью, но и роскошной архитектурой в стиле неоклассицизма с выразительными ренессансными акцентами.

Два верхних этажа имеют по три окна, украшены лепниной, и по одному балкону. А на крышах можно увидеть одинаковые аттики.

В проходе между домами стоит обратить внимание на деревянные двери, ведущие в подъезды. На них до сих пор висят старые номерные таблички на немецком и румынском языках, которые сохранились с довоенных и межвоенных лет. Интересно, что дома-близнецы имеют разную нумерацию: один и три.

Подарок отца для дочерей-близняшек или дом банкиров

О домах-близнецах слышать немало интересных легенд. Как рассказывал черновицкий экскурсовод Ярослав Адамчук, эти изысканные сооружения якобы построили два известных банкира. Чтобы избежать зависти, они решили построить для себя два одинаковых дома.

Другая легенда рассказывает, что это был подарок отца для своих дочерей-близняшек. Мужчина хотел, чтобы сестры могли здороваться друг с другом через близко расположенные балконы.

Проход между домами-близнецами / Фото с сайта города Черновцы

Существует также легенда, что между домами-близнецами есть проход в форме подземного тоннеля, которым можно дойти до Соборной площади. Его, мол, сделали для того, чтобы горожане имели где спрятаться, если вдруг нападут враги.