Строительство осуществляется общими силами городского совета и Красного креста. Как выглядят новые дома – дальше.
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Что известно о проекте
На участке, где недавно было поле, построили деревянные сэндвич-дома для украинцев, потерявших свое жилье в результате российского вторжения. Известно, что здесь будет построено 7 двухэтажных домов.
Подрядчик рассказывает, что дома разработаны украинскими проектантами и произведены чисто из местных материалов. По словам представителя генерального подрядчика Владимира Захарчука, чтобы установить каркас, нужно 4 – 5 дней.
Дома разработаны украинскими проектантами / Фото Суспільне
В новостройках одно и двухкомнатные квартиры. По 28,7 и 38,6 м общей площади. Эти смарт-квартиры будут оборудованы санузлом и кухней. Будущим жителям их планируют сдавать уже с необходимой мебелью.
При строительстве используют чисто местные материалы / Фото Суспільне
После строительства домов также планируют обустроить прилегающую территорию. Эти работы выполнят за счет городского бюджета, как и строительство фундаментов и проведение необходимых коммуникаций. По словам городского головы Владислава Атрошенко, для выполнения главных задач запланировано использовать до 70 миллионов гривен.
В новостройках будут как одно-, так и двухкомнатные квартиры / Фото Общественное
Работы должны быть закончены к середине осени. Сообщается, что новый городок продолжат один из маршрутов общественного транспорта.