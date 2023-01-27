Строительство осуществляется общими силами городского совета и Красного креста. Как выглядят новые дома – дальше.

Читайте также Что делать инвестору при обнаружении дефектов в новостройке

Что известно о проекте

На участке, где недавно было поле, построили деревянные сэндвич-дома для украинцев, потерявших свое жилье в результате российского вторжения. Известно, что здесь будет построено 7 двухэтажных домов.

Подрядчик рассказывает, что дома разработаны украинскими проектантами и произведены чисто из местных материалов. По словам представителя генерального подрядчика Владимира Захарчука, чтобы установить каркас, нужно 4 – 5 дней.



Дома разработаны украинскими проектантами / Фото Суспільне

В новостройках одно и двухкомнатные квартиры. По 28,7 и 38,6 м общей площади. Эти смарт-квартиры будут оборудованы санузлом и кухней. Будущим жителям их планируют сдавать уже с необходимой мебелью.



При строительстве используют чисто местные материалы / Фото Суспільне