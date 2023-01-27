Будівництво здійснюється спільними силами міської ради та Червоного хреста. Який вигляд матимуть нові будинки – далі.

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Що відомо про проєкт

На ділянці, де нещодавно було поле, звели дерев’яні сендвіч-будинки для українців, які втратили своє житло внаслідок російського вторгнення. Відомо, що тут збудують 7 двоповерхових будинків.

Підрядник розповідає, що будинки розроблені українськими проєктантами та вироблені суто з місцевих матеріалів. За словами представника генерального підрядника Володимира Захарчука, щоб встановити каркас потрібно 4 – 5 днів.



Будинки розроблені українськими проєктантами / Фото Суспільне

У новобудовах одно та двокімнатні квартири. По 28,7 та 38,6 метра загальної площі. Ці смартквартири будуть обладнані санвузлом та кухнею. Майбутнім мешканцям їх планують здавати вже з необхідними меблями.



При будівництві використовують суто місцеві матеріали / Фото Суспільне