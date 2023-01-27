Будівництво здійснюється спільними силами міської ради та Червоного хреста. Який вигляд матимуть нові будинки – далі.
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Що відомо про проєкт
На ділянці, де нещодавно було поле, звели дерев’яні сендвіч-будинки для українців, які втратили своє житло внаслідок російського вторгнення. Відомо, що тут збудують 7 двоповерхових будинків.
Підрядник розповідає, що будинки розроблені українськими проєктантами та вироблені суто з місцевих матеріалів. За словами представника генерального підрядника Володимира Захарчука, щоб встановити каркас потрібно 4 – 5 днів.
Будинки розроблені українськими проєктантами / Фото Суспільне
У новобудовах одно та двокімнатні квартири. По 28,7 та 38,6 метра загальної площі. Ці смартквартири будуть обладнані санвузлом та кухнею. Майбутнім мешканцям їх планують здавати вже з необхідними меблями.
При будівництві використовують суто місцеві матеріали / Фото Суспільне
Після зведення будинків також планують облаштувати прилеглу територію. Ці роботи виконають за кошти міського бюджету, як і будівництво фундаментів та проведення необхідних комунікацій. За словами міського голови Владислава Атрошенка, на виконання головних завдань заплановано використати до 70 мільйонів гривень.
У новобудовах будуть як одно-, так і двокімнатні квартири / Фото Суспільне
Роботи мають закінчити до середини осені. Повідомляється, що нового містечка продовжать один із маршрутів громадського транспорту.