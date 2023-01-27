В Чернигове возводят двухэтажные сэндвич-дома для тех, кто потерял жилье

В Чернигове возводят двухэтажные деревянные домики для горожан, потерявших жилье во время российских обстрелов города. Семь домов на 112 квартир будут готовы принимать своих обитателей уже осенью.

Строительство осуществляется общими силами городского совета и Красного креста. Как выглядят новые дома – дальше.

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Что известно о проекте

На участке, где недавно было поле, построили деревянные сэндвич-дома для украинцев, потерявших свое жилье в результате российского вторжения. Известно, что здесь будет построено 7 двухэтажных домов.

Подрядчик рассказывает, что дома разработаны украинскими проектантами и произведены чисто из местных материалов. По словам представителя генерального подрядчика Владимира Захарчука, чтобы установить каркас, нужно 4 – 5 дней.



Дома разработаны украинскими проектантами / Фото Суспільне

В новостройках одно и двухкомнатные квартиры. По 28,7 и 38,6 м общей площади. Эти смарт-квартиры будут оборудованы санузлом и кухней. Будущим жителям их планируют сдавать уже с необходимой мебелью.



При строительстве используют чисто местные материалы / Фото Суспільне