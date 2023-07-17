Выгодные предложения в США: взгляните на 5 красивых домов по цене до 300 тысяч долларов

Хороший дом по доступной цене в США найти не так уж легко. Поэтому эти 5 новых предложений в разных штатах вам понравятся.

Маленькие дома с волшебными передними крыльцами – эти дома построили по образцу жилья в колониальной Индии "бунгало". Они обновлены как снаружи, так и внутри, поэтому это отличные варианты для людей, которые не хотят тратить время и средства на ремонт.

Обратите внимание В первую очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам

Джексонвилл, Флорида

Цена: 295 тысяч долларов

Жилье построили еще в 1924 году, но оно отлично сохранилось / Фото NEF MLS

Гроув-Сити, Пенсильвания

Цена: 295 тысяч долларов

Дом вмещает пять спален / Фото Realtor

Мемфис, Теннесси

Цена: 284 тысячи долларов



Жилье продают со двором площадью почти 900 квадратных метров / Фото Realtor

Тоскомбия, Алабама

Цена: 249 950 долларов



Этот дом имеет больше комнат / Фото Realtor

Тифтон, Джорджия

Цена: 295 тысяч долларов

Дом использовали как офис, но его можно переоборудовать в жилой / Фото Realtor