Выгодные предложения в США: взгляните на 5 красивых домов по цене до 300 тысяч долларов
Источник:Realtor
Хороший дом по доступной цене в США найти не так уж легко. Поэтому эти 5 новых предложений в разных штатах вам понравятся.
Маленькие дома с волшебными передними крыльцами – эти дома построили по образцу жилья в колониальной Индии "бунгало". Они обновлены как снаружи, так и внутри, поэтому это отличные варианты для людей, которые не хотят тратить время и средства на ремонт.
Обратите внимание В первую очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам
Джексонвилл, Флорида
- Цена: 295 тысяч долларов
Гроув-Сити, Пенсильвания
- Цена: 295 тысяч долларов
Мемфис, Теннесси
- Цена: 284 тысячи долларов
Жилье продают со двором площадью почти 900 квадратных метров / Фото Realtor
Тоскомбия, Алабама
- Цена: 249 950 долларов
Этот дом имеет больше комнат / Фото Realtor
Тифтон, Джорджия
- Цена: 295 тысяч долларов