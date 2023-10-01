Для любителей ретро: в США продают интересные дома по выгодной цене

Раздвижная дверь, стеклянные стены и широкие планы этажей – все это напоминает стандартные элементы современных роскошных домов. Но на самом деле всем этим наслаждаться еще в 40-е и 70-е годы. Вот пять домов ретро, которые ничем не хуже современных.

Удивительно, как современный стиль середины 20 выстоял, сохранился и снова появился. Большинство новых домов сегодня изящно напоминают тенденции, которые были популярны в середине 1940-х и в 1970-х годах. Вы будете удивлены тем, что жилье, которое было уважительно и со вкусом отреставрировано, может выглядеть так же прекрасно, как нынешние дома.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Предлагаем просмотреть пять замечательных домов, которые сейчас доступны на рынке по выгодной цене – все стоят до 600 тысяч долларов.

Трентон, Висконсин

Цена: 579 900 долларов

Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными 1970-го года / Фото Realtor

Хьюстон, Техас

Цена: 327 500 долларов

Дом с тремя спальнями и двумя ванными 1960-х / Фото Realtor

Чаттонуга, Теннесси

Цена: 479 900 долларов

Дом с тремя спальнями и двумя ванными 1959 года / Фото Realtor

Миддлтон, Висконсин

Цена: 600 тысяч долларов

Дом на частном лесистом участке с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor

Су-Фолс, Южная Дакота

Цена: 370 тысяч долларов

Дом 1961 года с тремя спальнями и тремя ванными / Фото Rase