Для любителей ретро: в США продают интересные дома по выгодной цене
Источник:Realtor
Раздвижная дверь, стеклянные стены и широкие планы этажей – все это напоминает стандартные элементы современных роскошных домов. Но на самом деле всем этим наслаждаться еще в 40-е и 70-е годы. Вот пять домов ретро, которые ничем не хуже современных.
Удивительно, как современный стиль середины 20 выстоял, сохранился и снова появился. Большинство новых домов сегодня изящно напоминают тенденции, которые были популярны в середине 1940-х и в 1970-х годах. Вы будете удивлены тем, что жилье, которое было уважительно и со вкусом отреставрировано, может выглядеть так же прекрасно, как нынешние дома.
Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.
Предлагаем просмотреть пять замечательных домов, которые сейчас доступны на рынке по выгодной цене – все стоят до 600 тысяч долларов.
Трентон, Висконсин
- Цена: 579 900 долларов
Хьюстон, Техас
- Цена: 327 500 долларов
Чаттонуга, Теннесси
- Цена: 479 900 долларов
Миддлтон, Висконсин
- Цена: 600 тысяч долларов
Су-Фолс, Южная Дакота
- Цена: 370 тысяч долларов