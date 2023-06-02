В это невозможно поверить: как природа дополнила дизайн этих домов

Естественные мотивы – неотделимая часть даже самой современной жизни. Зеленые краски – это гарант покоя, чистого воздуха и расслабления, который не заменит ни одного искусственного изобретения человечества.
Именно поэтому просторы с зелеными деталями в виде вазонов выглядят более уютными, а панорамные окна в домах гарантируют наплыв покупателей владельцам недвижимости. Как в этих домах удалось найти баланс, смотрите дальше в подборке.
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Эти дома поражают
Дизайнеры создали искусственный ботанический сад с невероятной атмосферой и добавили столики и вкусную еду
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Темные глубокие цвета и правильное освещение: эти акценты прекрасно дополнили естественные мотивы в растянувшейся посреди леса спальне
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Роскошный проект дома в объятиях природы: панорамные окна позволяют полностью погружаться в атмосферу расслабления
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Еще один ресторан среди зеленого декора и холодного уюта
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Лес за окном, спокойное отражение, естественные покрытия на стенах и правильные краски – в этой ванне идеальное все
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Еще одна ванная, которая автоматически становится любимым местом в доме
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Природа вокруг этого дома не помешала дизайнерам создать уникальное архитектурное произведение неординарной формы
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А теперь представим это пространство без упоминаний природы: оно автоматически потеряло бы все овации
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Даже хочется заглянуть внутрь этих минипечер, которые расположились внутри многоэтажки
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Зеленый оазис среди города: получить парк на высоте птичьего полета и с уникальными видами – это мечта
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Геометрия и природное дополнение: эти мотивы удалось соединить
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