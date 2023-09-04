Жилье мечты: взгляните на эти замечательные дома у озера по доступной цене в США
4 сентября 2023, 23:04Читати новину українською
Источник:Realtor
Нет лучшего дома, чем расположенный на природе. А если он сразу у водоема – это вообще идеально.
Вот пять домов у водоема в разных штатах Америки, которые сейчас можно приобрести. Стоят они по цене ниже 450 тысяч долларов.
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Гамильтон, Нью-Йорк
- Цена: 439 тысяч долларов
Ворик, Нью-Йорк
- Цена: 425 тысяч долларов
Парк-Фоллс, Висконсин
- Цена: 419 тысяч долларов
Ист-Тавас, Мичиган
- Цена: 379 900 долларов
Эдвардс, Миссури
- Цена: 239 900 долларов