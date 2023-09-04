Жилье мечты: взгляните на эти замечательные дома у озера по доступной цене в США

Нет лучшего дома, чем расположенный на природе. А если он сразу у водоема – это вообще идеально.

Вот пять домов у водоема в разных штатах Америки, которые сейчас можно приобрести. Стоят они по цене ниже 450 тысяч долларов.

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Гамильтон, Нью-Йорк

Цена: 439 тысяч долларов

Обновленный дом 1974 года с четырьмя спальнями / Фото CNYIS

Ворик, Нью-Йорк

Цена: 425 тысяч долларов

Уютный дом с двумя спальнями с видами на озеро Гринвуд / Фото OneKey MLS

Парк-Фоллс, Висконсин

Цена: 419 тысяч долларов

Главный дом с тремя спальнями и двухкомнатное гостевое место / Фото Realtor

Ист-Тавас, Мичиган

Цена: 379 900 долларов

Дом на озере Гурон с двумя спальнями / Фото Realtor

Эдвардс, Миссури

Цена: 239 900 долларов

Дом с двумя спальнями у озера Озаркс / Фото BDAR & LOBR MLS