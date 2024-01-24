Современные дома в фермерском стиле: сколько стоят бюджетные варианты таких помещений в США

В последнее время современные фермерские дома в городах пользуются повышенным спросом на рынке жилья в США. Поэтому они стоят очень дорого, ведь местные агенты считают бюджетными цены до 500 тысяч долларов.

Даже около 500 тысяч долларов трудно найти много вариантов желаемого жилья в фермерском стиле. Риелторы выделили пять вариантов, которые действительно достойны внимания, потому что они просторны и уютны, а также в хорошем жилом состоянии.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Дугласвилл, штат Джорджия

Цена: 350 тысяч долларов

Новостройка на лесистом участке / Фото Realtor

Это самое бюджетное из списка, но совершенно новое жилье в современном фермерском стиле. Дом вмещает три спальни, две ванные комнаты и кухню. Расположение жилья удобно – в центр Атланты и аэропорта ехать 40 минут.

Хьюстон, штат Техас

Цена: 445 тысяч долларов

Прекрасная фермерская хижина в большом городе / Фото Realtor

В это трудно поверить, но да, в таком большом городе можно приобрести отличный фермерский дом в тихом уголке. Жилище построили еще в 1981 году, но недавно его обновили как снаружи, так и внутри. В доме есть три спальни, две ванные комнаты и кухня.

Рей Тауншип, штат Мичиган

Цена: 429 900 долларов

Самый привлекательный дом, расположенный в маленьком городке / Фото Realcomp

Двухэтажный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами площадью 185 квадратных метров. Его построили в 1960 году, но недавно обустроили как современный фермерский дом.

Маклауд, штат Оклахома

Цена: 450 тысяч долларов

Уютный фермерский дом в уединенном месте / Фото Realtor

Это одноэтажное здание площадью 185 квадратных метров имеет все классические особенности современного фермерского дома. Внутри есть две спальни и две ванные комнаты, кухня и кладовая. Пруд для рыбалки, большое бетонное патио, две полноценные парковки также входят в стоимость.

Миннесота Бич, штат Северная Каролина

Цена: 493 тысячи долларов

Современный фермерский дом в маленьком городке / Фото NCRMLS

Совершенно новый трехуровневый дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Он сразу обращает внимание на то, что размещен на повышении. И это не зря, ведь Миннесота Бич – городок прибрежный, и в непогоду вода могла бы затапливать наземные дома.

Кроме основных комнат, в доме есть гостиная, столовая и кухня открытой планировки, а также кладовая, прачечная и мансарда.