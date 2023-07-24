Дома в испанском стиле имеют нечто особенное. Их фирменные крыши из красной черепицы и повсеместные арки привлекали американцев с 1915 года. Посмотрите на эти замечательные дома, которые как раз ищут нового владельца.

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Тулероза, Нью-Мексико

Цена: 438 тысяч долларов

Это изысканная жемчужина с двумя спальнями, двумя ванными комнатами в живописном центре Нью-Мексико. Жилая площадь составляет 170 квадратных метров. Основная спальня с балконом находится на втором этаже.

Интересный испанский дом в Туллерозе / Фото Realtor

Шривпорт, Луизиана

Цена: 316 900 долларов

Этот элегантный дом построили еще в 1929 году, но он в отличном состоянии. Здесь достаточно места для семьи: четыре спальни и три ванные комнаты на площади 270 квадратных метров.

Даже не кажется, что этот дом аж в 1929 году / Фото Robby Greene

Титусвилл, Флорида

Цена: 425 тысяч долларов

Это не просто дом, а многофункциональное сооружение в прошлом. Раньше здание служило оздоровительным курортом и страховым агентством.

В доме площадью 140 квадратных метров есть три спальни и одна ванная. Хорошо отдохнуть можно на балконе и террасе, но их новым владельцам придется немного отремонтировать.

Хороший дом, который имел разное предназначение / Фото Space Coast

Оклахома-сити, Оклахома

Цена: 290 тысяч долларов

Дом является примером архитектуры испанского Возрождения 1970-х годов. Он вмещает пять спален и три ванных комнаты на общей площади 240 квадратных метров.

На большом заднем дворе есть бассейн, что делает его идеальным местом отдыха.

Дом имеет черты архитектуры испанского Возрождения / Фото Realtor