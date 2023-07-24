Дома в испанском стиле имеют нечто особенное. Их фирменные крыши из красной черепицы и повсеместные арки привлекали американцев с 1915 года. Посмотрите на эти замечательные дома, которые как раз ищут нового владельца.
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Тулероза, Нью-Мексико
- Цена: 438 тысяч долларов
Это изысканная жемчужина с двумя спальнями, двумя ванными комнатами в живописном центре Нью-Мексико. Жилая площадь составляет 170 квадратных метров. Основная спальня с балконом находится на втором этаже.
Интересный испанский дом в Туллерозе / Фото Realtor
Шривпорт, Луизиана
- Цена: 316 900 долларов
Этот элегантный дом построили еще в 1929 году, но он в отличном состоянии. Здесь достаточно места для семьи: четыре спальни и три ванные комнаты на площади 270 квадратных метров.
Даже не кажется, что этот дом аж в 1929 году / Фото Robby Greene
Титусвилл, Флорида
- Цена: 425 тысяч долларов
Это не просто дом, а многофункциональное сооружение в прошлом. Раньше здание служило оздоровительным курортом и страховым агентством.
В доме площадью 140 квадратных метров есть три спальни и одна ванная. Хорошо отдохнуть можно на балконе и террасе, но их новым владельцам придется немного отремонтировать.
Хороший дом, который имел разное предназначение / Фото Space Coast
Оклахома-сити, Оклахома
- Цена: 290 тысяч долларов
Дом является примером архитектуры испанского Возрождения 1970-х годов. Он вмещает пять спален и три ванных комнаты на общей площади 240 квадратных метров.
На большом заднем дворе есть бассейн, что делает его идеальным местом отдыха.
Дом имеет черты архитектуры испанского Возрождения / Фото Realtor