Будинки в іспанському стилі мають щось особливе. Їхні фірмові дахи з червоної черепиці та повсюдні арки приваблювали американців приблизно з 1915 року. Подивіться на ці чудові помешкання, які якраз шукають нового власника.
Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла
Тулероза, Нью-Мексико
- Ціна: 438 тисяч доларів
Це вишукана перлина з двома спальнями, двома ванними кімнатами в мальовничому центрі Нью-Мексико. Житлова площа становить 170 квадратних метрів. Основна спальня з балконом розташована на другому поверсі.
Цікавий іспанський будинок у Тулерозі / Фото Realtor
Шривпорт, Луїзіана
- Ціна: 316 900 доларів
Цей елегантний дім збудували ще в 1929 році, та він у чудовому стані. Тут достатньо місця для сім'ї: чотири спальні та три ванні кімнати на площі 270 квадратних метрів.
Навіть не здається, що цей будинок аж 1929 року / Фото Robby Greene
Тітусвілл, Флорида
- Ціна: 425 тисяч доларів
Це не просто будинок, а багатофункціональна споруда в минулому. Раніше будівля слугувала оздоровчим курортом і страховим агентством.
У будинку площею 140 квадратних метрів є три спальні та одна ванна кімната. Гарно відпочити можна на балконі та терасі, але їх новим власникам доведеться трохи відремонтувати.
Гарний будинок, який мав різне призначення / Фото Space Coast
Оклахома-сіті, Оклахома
- Ціна: 290 тисяч доларів
Будинок є прикладом архітектури іспанського Відродження 1970-х років. Він вміщує п'ять спалень і три ванні кімнати на загальній площі 240 квадратних метрів
На великому задньому дворі є басейн, що робить його ідеальним місцем для відпочинку.
Дім має риси архітектури іспанського Відродження / Фото Realtor