В старинном доме входят две спальни и две ванные комнаты. Домик продают с ценой более 995 тысяч долларов.

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Жилье требуется обновление

"Наслаждайтесь жизнью у моря в этом винтажном пляжном коттедже примерно 1950-х годов, на первоклассном участке площадью 584 квадратных метра", – пишут в объявлении.

Хотя дом уже стар, он является хорошей основой для нового жилья. Агент по недвижимости Дэвид Стрингер говорит, что последний раз дом продавали недавно – в сентябре 2017 года за 580 тысяч долларов США.

Пляжная ретрохатинка / Фото Realestate

"Эта недвижимость считается покупкой начального уровня, стоимость которой базируется только на цене за землю. Вы можете отремонтировать хижину или снести ее и построить на этом месте новое жилье. Также есть возможность получать пассивный доход - сдавать жилье в аренду серфингистам", – рассказал Дэвид.

В хижине есть гостиная и обеденная зона, солнечная комната, крытый задний дворик. Также обустроена стоянка для шести транспортных средств с учетом двойного гаража и паркоместа под навесом. На территории также есть два старых сарая.

Сейчас недвижимость сдают в аренду за 550 долларов в неделю. Пригород Голд-Коста сейчас стремительно развивается, поскольку местные понимают ценность пляжного пригорода.

Средняя цена на дома составляет 1,5 миллионов долларов США. За последние три года стоимость выросла на 83 процента.

Хорошее жилье, но оно требует немного обновления / Фото Realestate