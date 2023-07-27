Старовинне помешкання вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Хатинку продають з ціною понад 995 тисяч доларів.

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Житло потребує оновлення

"Насолоджуйтеся життям біля моря в цьому вінтажному пляжному котеджі приблизно 1950-х років, на першокласній ділянці площею 584 квадратних метріи", – пишуть в оголошенні.

Хоча будинок вже старий, він є гарною основою для нового житла. Агент з нерухомості Девід Стрінгер каже, що востаннє будинок продавали нещодавно – у вересні 2017 року за 580 тисяч доларів США.

Пляжна ретрохатинка / Фото Realestate

"Ця нерухомість вважається покупкою початкового рівня, вартість якої базується лише на ціні за землю. Ви можете відремонтувати хатину або знести її та побудувати на цьому місці нове помешкання. Також є можливість отримувати пасивний дохід – здавати житло в оренду серфінгістам", – розповів Девід.

У хатині є вітальня та обідня зона, сонячна кімната, критий задній дворик. Також облаштована стоянка для шести транспортних засобів, враховуючи подвійний гараж та паркомісця під навісом. На території також є два старі сараї.

Зараз нерухомість здають в оренду за 550 доларів на тиждень. Передмістя Голд-Коста зараз стрімко розвивається, оскільки місцеві розуміють цінність пляжного передмістя.

Середня ціна на будинки становить 1,5 мільйона доларів США. За останні три роки вартість зросла на 83 відсотки.

Гарне помешкання, але воно потребує трохи оновлення / Фото Realestate